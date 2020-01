"Nikt nie ma prawa używać Zagłady do celów politycznych. To jest uwaga dla lewej strony, dla prawej strony, dla wszystkich" - stwierdził w rozmowie z Onetem Naczelny rabin Polski Michael Schudrich. "Zawsze staram się być delikatny, ale trzeba powiedzieć jasno: to jest kłamstwo" - stwierdził pytany o słowa Władimira Putina, w których rosyjski prezydent zarzucił Polakom współodpowiedzialność za Holocaust. "To jest obrzydliwe" - dodał.

