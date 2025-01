Nowy sposób oszustów na wyłudzenie od nas pieniędzy. Dzwonią z zagranicznego numeru telefonu i rozłączają się po jednym sygnale. Jeśli oddzwonimy, możemy za to słono zapłacić. Metoda nazywa się "wangiri".

Zdj. ilustracyjne / siam.pukkato / Shutterstock

"Wangiri" to metoda oszustwa polegająca na wykonywaniu krótkich połączeń z międzynarodowych numerów w nadziei, że odbiorca oddzwoni. Termin pochodzi z języka japońskiego i oznacza "szybkie cięcie".

Im dłużej na linii, tym wyższe koszty

Oszuści dzwonią z zagranicy i rozłączają się po jednym sygnale. Robią to najczęściej w godzinach pracy lub nocą, kiedy trudniej jest odebrać telefon od razu. Wystarczy, że ofiara oddzwoni odruchowo na wyświetlony numer, a narazi się na wysokie koszty. Im dłużej pozostaje na linii, tym wyższe opłaty naliczy operator telefonii komórkowej.

Oszuści dopracowali mechanizm "wangiri" do tego stopnia, że są w stanie wydłużać połączenia. Są one odbierane przez maszynę, a oddzwaniający w słuchawce słyszy nadal sygnał oczekiwania.



Może to wprowadzić dzwoniącego w błąd sugerując, że opłata jeszcze nie jest naliczana, gdyż połączenie sprawia wrażenie oczekującego, a tymczasem licznik już bije - ostrzega Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.



Jedno trwające kilka sekund połączenie w zależności od tego, z jakim krajem się połączymy, może spowodować wzrost rachunku za telefon o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

Ten rodzaj oszustwa jest dla przestępców bardzo lukratywny, ponieważ jest w pełni zautomatyzowany i dotyczy ogromnej liczby oszukanych klientów z różnych krajów, wybieranych przez system losowo.

Z tych krajów najczęściej dzwonią oszuści

Interpol zidentyfikował, że najczęściej używane międzynarodowe numery kierunkowe dla połączeń "wangiri" pochodzą z Mołdawii (prefiks +373), Kosowa (+383) i Tunezji (+216). W Polsce tego typu ataki telefoniczne są przeprowadzane także z takich egzotycznych krajów jak: Somalia (+252), Filipiny (+63), Afganistan (+93), Mali (+223) czy Azerbejdżan (+994).



Proceder jest możliwy dzięki współpracy przestępców z lokalnymi operatorami telefonii komórkowej.



Co do zasady operatorzy rozliczają się między sobą hurtowo. O ile w Europie stawki przy takich rozliczeniach są niskie i regulowane przez Komisję Europejską, to w przypadku krajów spoza UE minuta połączenia w hurcie może kosztować równowartość 1-3. zł. Oszuści dogadują się z lokalnymi firmami komunikacyjnymi, zapewniając im miliony takich połączeń przychodzących. Nawet jeśli każde z nich trwa 20 sekund, to przy ogromnej skali tego oszustwa, daje milionowe zyski, którymi lokalni operatorzy dzielą się z przestępcami - tłumaczył Witold Tomaszewski.

Jak nie paść ofiarą "wangiri"?

Skala problemu stale rośnie, ponieważ oszuści wykorzystują coraz bardziej zaawansowane systemy telekomunikacyjne. Jedyny sposób, aby nie stracić pieniędzy, to nie oddzwaniać na nieznane, zagraniczne numery. Taki telefon lepiej jest po prostu zignorować i usunąć z historii połączeń, by kiedyś przypadkiem na niego nie oddzwonić.



Ofiarą tego typu wyłudzeń padamy wtedy, gdy działamy automatycznie i wyłączamy głowę. Mamy nieodebrane połączenie telefoniczne, więc oddzwaniamy bez zastanowienia. Nie róbmy tak. Jeżeli ktoś naprawdę chce się z nami skontaktować, to zadzwoni jeszcze raz - podkreślił Witold Tomaszewski.