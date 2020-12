Tylko do końca roku będzie działać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach w województwie śląskim. Placówka poszukuje teraz chętnych, którzy mogą przygarnąć psy i koty.

Schronisko musi zostać zlikwidowane, bo jest za blisko zabudowań. Dlatego pracownicy schroniska szukają nowych domów dla zwierząt.

Decyzja o adopcji musi być przemyślana. Trzeba być przede wszystkim odpowiedzialnym, przygotowanym na to, że jest to decyzja na całe życie dla tego zwierzaka i my jesteśmy za niego odpowiedzialni. Musimy go otaczać miłością, ale też respektować jego potrzeby - podkreśla szefowa schroniska, Karolina Paszek.

W schronisku obecnie znajdują się 34 psy i 35 kotów.

Zwierzęta, które nie znajdą właścicieli, będą przewożone do innych schronisk.

Wszystkie informacje o psach i kotach, które szukają swoich nowych właścicieli znajdziecie na facebookowym profilu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.