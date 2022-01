Prokuratura Rejonowa w Kartuzach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie postrzelenia 14-latka przez myśliwego. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Kartuzach - poinformowała prokuratura.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 12 września 2021 roku w Załakowie na Kaszubach na polu kukurydzy. Oskarżony, członek Polskiego Związku Łowieckiego dokonywał po zmroku odstrzału sanitarnego dzików, które często żerowały na tym polu.

Po usłyszeniu dźwięku poruszających się kłosów kukurydzy, nie upewniwszy się we właściwy sposób co do tożsamości poruszającego się obiektu, oddał strzał sadząc, że mierzy do zwierzyny. Trafił w znajdującego się w gęstwinie 14-letniego chłopca - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Myśliwy po stwierdzeniu pomyłki niezwłocznie udzielił pomocy pokrzywdzonemu.

Grozi mu rok więzienia

Pokrzywdzony doznał obrażenia na czas powyżej 7 dni w postaci rany postrzałowej, skutkującej wieloodłamowym złamaniem podudzia lewego. Był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżonemu zarzucono nieumyślne spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń na czas powyżej siedmiu dni i nieumyślone narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przesłuchany w trakcie śledztwa przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Myśliwemu grozi do roku więzienia.