"Ja podpisałem decyzję dla PWPW i Poczty Polskiej 16 kwietnia" - oświadczył przed komisją śledcza ds. wyborów korespondencyjnych były premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził też, że to PO jest winna temu, że przy przygotowywaniu wyborów "poszło w błoto 70 mln zł". Przesłuchiwany przed południem prof. Piotr Uziębło oświadczył, że „jest przesłanka, że Morawiecki mógł złamać konstytucję", wydając polecenia, by przygotować wybory kopertowe. Przesłuchanie Morawieckiego potrwa do 18:00. 24 maja przed komisją ma stanąć prezes PiS Jarosław Kaczyński. Raport komisji mamy poznać do końca miesiąca.

Były premier Mateusz Morawiecki przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych / Pawel Wodzynski / East News Mateusz Morawiecki stanął przed komisją, która przesłucha go w związku z wydanymi przez niego decyzjami z 16 kwietnia 2020 roku. Chodzi o wybory prezydenckie, które z powodu epidemii koronawirusa, miesiąc później miały się odbyć w formule głosowania korespondencyjnego. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca, wybory poszli do urn w lokalach wyborczych. Przewodniczący komisji Dariusz Joński poinformował, że przesłuchanie byłego szefa rządu PiS potrwa do godziny 18:00 i może być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Podczas przesłuchania byłego premiera przed sejmową komisją śledczą jest dużo spięć - relacjonowała w Faktach RMF FM reporterka, która jest na miejscu. Były premier uważa, że pytania, które słyszy, są zadawane z tezą, a przewodniczący komisji Dariusz Joński, że Mateusz Morawiecki na nie nie odpowiada. Było więc wyłączanie mikrofonu i emocje innych posłów, którzy co parę chwil głośno wykrzykiwali swoje uwagi. Morawiecki oskarża PO o ukrywanie prawdy ws. wyborów kopertowych Przed przesłuchaniem Morawiecki mówił dziennikarzom, że decyzje ws. wyborów kopertowych zostały podjęte zgodnie z prawem. Powoływał się na prawomocny wyrok sądu, który zapadł w tej sprawie 29 listopada 2023 roku. On miażdży, masakruje tą narrację NIK, TVN, PO - stwierdził. Zdaniem Morawieckiego komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych została powołana po to, by przykryć nieudolność rządzących i to, że rząd Donalda Tuska nie realizuje swoich obietnic wyborczych. Urządzając taki cyrk, taką szopkę robicie krzywdę państwu polskiemu - powiedział. Dalej mówił, że politycy PO robią "kpinę z polskiego parlamentaryzmu" i nie chcą przesłuchać przed komisją kluczowych świadków. To według niego Małgorzata Kidawa-Błońska, Borys Budka, czy Rafał Trzaskowski. Wywróciliście cztery lata temu wybory prezydenckie dla swoich ciasnych i partyjnych interesów, bo baliście się, że wasza kandydatka (Małgorzata Kidawa-Błońska) będzie miała kompromitujący wynik - oświadczył. Morawiecki: To PO jest winna temu, że "poszło w błoto 70 mln zł" Mateusz Morawiecki na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej / Paweł Supernak / PAP Przewodniczący komisji Dariusz Joński pytał, czy Morawiecki odpowiada za decyzje, które wydał 16 kwietnia 2020 roku Poczcie Polskiej i Państwowej Komisji Papierów Wartościowych. Ja podpisałem decyzję - stwierdził były szef rządu. Stwierdził też, że to PO jest winna temu, że przy przygotowywaniu wyborów korespondencyjnych "poszło w błoto 70 mln zł". Wy jesteście winni temu, że poszło w błoto 70 milionów złotych, jest temu winna Platforma Obywatelska, pana kierownik, ówczesny szef PO, pani Małgorzata Kidawa-Błońska i wszyscy ci, którzy się do tego przyznali, w tym również pan Rafał Trzaskowski - powiedział Morawiecki, zwracając się do Jońskiego. Morawiecki: Nie mogę potwierdzić, że Bielan był pomysłodawcą wyborów korespondencyjnych Były premier został zapytany, czy to europoseł Adam Bielan, w 2020 r. rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, był pomysłodawcą przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Jak mówił szef komisji to właśnie jego jako pomysłodawcę wskazało co najmniej trzech świadków komisji. Nie mogę tego potwierdzić. Pomysł ten pojawił się w dyskusjach w naszym rządzie, w kierownictwie politycznym, mniej więcej pod koniec marca, na początku kwietnia - odparł Morawiecki. Jak wskazał, był on pokłosiem informacji płynących z innych krajów, które ze względu na pandemię rozważały przeprowadzenie wyborów właśnie w trybie korespondencyjnym. Wielokrotnie rozmawiałem z Adamem Bielanem, ale nie od niego pierwszego usłyszałem ten pomysł - powtórzył Morawiecki. Na pytanie, kiedy po raz pierwszy poruszył ten temat z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Morawiecki odparł, że na pewno było to po 28 marca 2020 roku. Jak dodał, nie pamięta okoliczności tej rozmowy, ale - dodał - jego opinia była "pozytywna". Gdy Joński zapytał go, czy zdaje sobie sprawę z nadużycia władzy, a Morawiecki zaczął swoją odpowiedź od obietnicy rozliczenia obecnej władzy, szef komisji wyłączył mu mikrofon. Nie pozwolę, aby pan kogokolwiek na tej komisji obrażał - powiedział. Prof. Uziębła: Istnieje przesłanka, że Mateusz Morawiecki mógł złamać konstytucję Przed południem komisja wysłuchaniu opinii biegłego prof. Piotra Uziębły. Konstytucjonalista mówił, że skala fundamentalnych naruszeń konstytucyjnych przekonywała o tym, że tak daleko idąca zmiana, jak wprowadzenie epizodycznej ustawy regulującej proces wyboru prezydenta, nie spełnia standardów konstytucyjnych. Prof. Uziębło podkreślał, że ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych z 2020 roku oprócz naruszeń proceduralnych zawiera szereg rozwiązań, które są ewidentnie wątpliwe prawnie albo sprzecznych z konstytucją. Jak wskazywał, przepisy m.in. nie regulowały sytuacji, w której wyborca nie chciał brać udziału w głosowaniu i nie chciał otrzymać pakietu wyborczego. W związku z tym zdaniem prof. Uziębło "istnieje przesłanka, że Mateusz Morawiecki mógł złamać konstytucję, wydając polecenie Poczcie Polskiej, żeby przeprowadziła wybory w trybie korespondencyjnym w 2020 roku". Obecne dwudniowe posiedzenie komisji jest przedostatnie. Jako ostatni przed komisją ma stawić się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Będzie to miało miejsce 24 maja. Szef komisji Dariusz Joński (KO) zapowiedział wcześniej, że raport końcowy komisja przedstawi do końca maja. Wkrótce więcej na ten temat. Zobacz również: O polskiej transplantologii: Od pionierskich operacji do rekordowych przeszczepień

