"​Jestem głęboko przekonany, że Polsce nie grożą kary finansowe ws. kopalni Turów, ale podchodzimy do problemu bardzo poważnie" - powiedział w sobotę w TVP Wrocław premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP

Premier pytany o negocjacje ze stroną czeską i o to, że Czesi domagają się kar za kontynuowanie wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów powiedział, że jest "głęboko przekonany, że Polsce nie grożą kary finansowe ws. kopalni Turów". Ale podchodzimy do problemu bardzo poważnie - zapewnił.

Z jednej strony mamy bardzo poważne argumenty natury energetycznej, gospodarczej, społecznej, ponieważ kopalnia i elektrownia Turów to dla nas niezwykle ważny element całego systemu gospodarczego, ale z drugiej strony jak najbardziej chcemy rozwiązać ten spór z Republiką Czeską na zasadach polubownych - podkreślił szef rządu.



Premier przypomniał, że od tygodnia polski zespół negocjacyjny jest w Pradze i - jak mówił "z dobra wiarą negocjuje kompromis". Takie rozwiązanie, w którym Polska zaangażowałby swoje środki w różne projekty transgraniczne, dzięki którym skorzystaliby obywatele Polscy, obywatele Czescy, a kopalnia i elektrownia Turów dalej by mogły wykonywać swoje funkcje - mówił premier.



Przyznał też, że zmartwiła go informacja, że Czesi pomimo prowadzonych negocjacji domagają się kar za dalsze wydobycie w kopalni Turów. Rozmawiałem nawet o tym z premierem Babiszem, ale negocjację lubią ciszę i skracając tę opowieść mogę powiedzieć, że toczą się one w dobrej atmosferze. Proces posuwa się do przodu, choć jest oczywiście bardzo żmudny i niełatwy - mówił premier.



W czwartek resort klimatu i środowiska poinformował, że zakończono sesję polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Rozmowy zostaną jednak wznowione we wtorek. Rokowania mają doprowadzić do powstania umowy międzyrządowej, która określi warunki, na jakich Czechy wycofają skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów

W lutym czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.



6 czerwca poinformowano, że rząd Czech będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia TSUE o wstrzymaniu wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.