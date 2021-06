Premier Mateusz Morawiecki w swoim dzisiejszym wystąpieniu w Trzebnicy zapowiadał skupienie się na rozwoju polskiej produkcji, przemysłu i infrastruktury oraz poprawę funkcjonowania służby zdrowia w ramach Polskiego Ładu, nowego społeczno-gospodarczego programu Zjednoczonej Prawicy. Podkreślał również znaczenie walki rządu z mafiami VAT-owskimi i zmiany podejścia do finansów publicznych.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy (woj. dolnośląskie) / Maciej Kulczyński / PAP

Szef rządu opowiadał o założeniach i perspektywach związanych z Polskim Ładem. Podkreślał, że pandemia Covid-19 pokazała jak kruchy jest nasz świat, nasza rzeczywistość i życie. Dlatego jednym z fundamentów Polskiego Ładu jest bezprecedensowa inwestycja w polską służbę zdrowia - mówił Morawiecki.

Poinformował, że środki na poprawę funkcjonowania służby zdrowia wyniosą do 6 proc. PKB w ciągu dwóch lat i do 7 proc. PKB w ciągu sześciu najbliższych lat. To bezprecedensowa zmiana. Za rok, dwa będzie to dwukrotnie więcej środków wydawanych na służbę zdrowia niż w 2015 r. Proszę zobaczyć na skalę - powiedział.

"Grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego o konsumpcję"

Morawiecki zaznaczył, że potrzebne pieniądze udało się zgromadzić dzięki zmianie podejścia do kwestii gospodarczych i finansów publicznych.

Grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego, wzrostu o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy, o import w dużo większym stopniu niż własną produkcję, przemysł i infrastrukturę - powiedział Morawiecki.



Premier mówił również, że do niedawna Polska była wskazywana jako jeden z najmniej efektywnych krajów Europy, gdzie mafie VAT-owskie "hulały" po Polsce jak "wiatr po dzikich polach" i zbierano niewiele podatków z tych stawek, które były ogłoszone.

Podkreślił, że zmiana tego stanu rzeczy "to jest wielkie dzieło naprawy Rzeczpospolitej", za które rząd zabrał się na samym początku. I w którym mogę to powiedzieć dzisiaj, odnieśliśmy sukces, czy on jest duży, ogromny czy trochę średni, ale na pewno jest bardzo zauważalny na polu międzynarodowym - powiedział.