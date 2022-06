Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro - ta trójka, zdaniem badanych w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", to najbardziej wpływowi politycy Zjednoczonej Prawicy.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński / Rafał Guz / PAP

W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" badani odpowiadali na pytanie "Kto Pana/Pani zdaniem należy do najbardziej wpływowych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy/ PiS?". Odpowiedzi mogli udzielać spontanicznie.

Najwięcej respondentów wskazało na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS uzyskał 70,8 proc. głosów. Na drugim miejscu jest premier Mateusz Morawiecki - za najbardziej wpływowego uznało go 56,1 proc. badanych. Zbigniew Ziobro, który jest trzeci, uzyskał dużo mniej wskazań - 25,8 proc.

Czwartym najbardziej wpływowym politykiem Zjednoczonej Prawicy jest według badanych Mariusz Błaszczak. Szefa MON wskazało 8,2 proc. pytanych. Za nim znalazła się była szefowa rządu Beata Szydło - 4,8 proc. głosów.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Jacek Sasin, Ryszard Terlecki, Jacek Kurski, Mariusz Kamiński, Michał Dworczyk. Co ciekawe, za najbardziej wpływowego polityka ZP badani uznali Jarosława Gowina - mimo że były wicepremier w sierpniu ub. roku odszedł z rządu.

/ RMF FM

Badani, którzy w wyborach do Sejmu w październiku 2019 r. głosowali na PiS/Zjednoczoną Prawicę, uznali za najbardziej wpływowego polityka ZP premiera Mateusza Morawieckiego. Taką odpowiedź wybrało 61 proc. badanych. Na Jarosława Kaczyńskiego wskazywało 58 proc. badanych. 14 proc. głosów w tej grupie badanych zyskał Zbigniew Ziobro, 12 proc. Beata Szydło, 10 proc. Mariusz Błaszczak a 4 proc. Jacek Sasin.

Sondaż został przeprowadzony na grupie 1000 respondentów, w dniach 17-19 czerwca, metodą CAWI (Computer Aided Web Interview).