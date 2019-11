Resort obrony podtrzymał deklarację o podwyżce wynagrodzeń pracowników cywilnych MON średnio o 500 zł od stycznia 2020 r. - poinformował NSZZ Pracowników Wojska. W tym roku, przed świętami pracownicy cywilni wojska mają jednorazowo otrzymać 1000 złotych premii.

NSZZ Pracowników Wojska poinformował na swoich stronach internetowych o spotkaniu strony społecznej z przedstawicielami MON. Informację zamieściła Sekretarz Związku Elżbieta Romańska. PAP potwierdziła te informacje u innych przedstawicieli związków zawodowych obecnych na spotkaniu.

Z informacji tych wynika, że w czwartek przedstawiciele wszystkich związków zawodowych pracowników cywilnych działających w MON spotkali się z wiceministrem obrony Wojciechem Skurkiewiczem oraz dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych Wojciechem Drobnym. Minister Skurkiewicz poinformował podczas tego spotkania, że resort obrony podtrzymuje swoją deklarację o podwyższeniu wynagrodzeń pracowników opłacanych z budżetu MON średnio o 500 zł brutto od stycznia 2020 roku.



Zasady podziału środków przeznaczonych na podwyżki mają zostać uzgodnione po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2020 - napisano w informacji. Natomiast wedle relacji Marka Kazimierczaka, szefa Związku Pracowników Wojska "Tarcza" pięćsetzłotowa podwyżka ma w 2020 r. dotyczyć wszystkich pracowników. Dodatkowo, jeszcze w tym roku zostanie wypłacona pracownikom cywilnym wojska w formie nagrody lub premii kwota 1000 zł brutto.



Błaszczak: Ponad 43 mln zł na premie dla cywilów w wojsku

Podczas spotkania z kierownictwem MON przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska Zenon Jagiełło wystąpił do ministra Skurkiewicza "o podjęcie działań mających na celu aby dodatkowa premia lub nagroda została wypłacana również dla pracowników Wojskowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Muzeów, AMW (Agencja Mienia Wojskowego) i spółek, oraz pracowników uczelni wojskowych".



Ponadto podnieśliśmy problemy dotyczący zwiększenia zatrudnienia w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, wprowadzenie 24-godzinnego czasu pracy w formie dyżurów dla Oddziały Wart Cywilnych, możliwość prowadzenia kursów doskonalących przez MON, wyrównania dysproporcji płacowych w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zaplanowania podwyżek dla jednostek dotowanych, zatrudnienie kucharzy i stewardess. Nasi przedstawiciele zaproponowali, aby w miesiącu styczniu 2020 r. negocjować zmiany w PUZP związane z tabelami zaszeregowania - napisali w informacji związkowcy NSZZ Pracowników Wojska.



W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że resort obrony jeszcze w tym roku przeznaczy ponad 43 mln zł na premie dla cywilów w wojsku. Według relacji związkowców te pieniądze mają trafić do pracowników jeszcze przed świętem.



W marcu 2019 r. resort obrony przyznał pracownikom cywilnym średnio po 300 zł brutto podwyżki z wyrównaniem od początku roku. Przy tej okazji resort obrony deklarował też, że podejmuje zabiegi, by na 2020 r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w średniej kwocie 500 złotych.



Podwyżki poprzedziła seria spotkań ze związkami zawodowymi

Podwyżki resort przyznał po serii spotkań ze związkami zawodowymi pracowników cywilnych MON. Podczas tych spotkań wszystkie związki postulowały podwyżki większe niż proponowało MON - związkowcy oczekiwali podwyżki o 550 zł brutto.



Resort podawał wtedy - w kalkulacjach przedstawionych związkowcom - że liczba stanowisk pracowników cywilnych (zatrudnienie bazowe) to 45 732 tys. Resort oszacował też, że najniżej zarabiających pracowników cywilnych wojska jest (przed zatwierdzaną w marcu podwyżką) w przedziale zarobków od 2100 zł do 2600 zł (przeciętne wynagrodzenie 2465 zł brutto) - 2607, w przedziale 2601 zł - 3100 zł (przeciętne wynagrodzenie - 2908 zł brutto) - 16 437 i w przedziale 3101 zł - 3600 zł (przeciętne wynagrodzenie 3307 zł brutto) - 16 653.

