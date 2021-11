Tradycyjny kiermasz rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 2 stycznia 2022 roku. W ramach imprezy, w 68 kioskach handlowych i gastronomicznych swoje wyroby prezentować będą kupcy z całej Polski, ale też z zagranicy, m.in.: Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Będzie można kupić regionalne smakołyki, ale też rękodzieło artystyczne. Tegorocznemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu będzie towarzyszyć wiele imprez artystycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

W ramach tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego przygotowano moc atrakcji.

Polscy i zagraniczni kupcy oferować będą m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ceramikę itp. Będzie można też zaopatrzyć się w to, co potrzebne do udekorowania domu na święta: ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, świece z wosku, szopki, a także przedmioty, które mogą się stać świątecznymi prezentami, a więc np. szkło artystyczne, biżuterię, kalendarze, drewniane zabawki, wyroby skórzane. Będą też kożuchy - informują: portal cowkrakowie.pl i Gazeta Krakowska.

Organizatorzy kiermaszu udostępniają pięć bezpłatnych stoisk dla miast zaprzyjaźnionych Krakowa - Kijowa i Lwowa - oraz organizacji charytatywnych.

W tym roku ze swoimi wyrobami pojawią się tam m.in. Fundacja Pomocy Krakowskiemu Hospicjum, Polski Związek Głuchych, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół "Klika", Stawiamy na Łapy, Stowarzyszenie "Być", Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej, Fundacja Złotowianka.

/ Shutterstock

Na Rynku Głównym prezentowane będzie też stoisko z grafikami drzeworytniczymi, obrazami na papierze czerpanym. Ustawiona zostanie też kuźnia, w której odbywać się będą pokazy kowalstwa. Będzie w niej można nabyć podkówkę ze swoim imieniem.

Dla łasuchów nie zabraknie świątecznych słodkości: prażonych orzechów, krówek, ciast, będą również hiszpańskie churrosy, węgierskie kołacze oraz kurtosze. Na jarmarku znajdziemy zarówno tradycyjne pierniki oraz miody, jak i chałwę turecką oraz naturalne słodycze tureckie. Będą też stoiska z polskimi potrawami z grilla, z pierogami, a także serwujące zupy. Tradycyjnie na jarmarku znajdzie się miejsce na "Grzaniec Galicyjski".

Organizatorem tegorocznej imprezy jest Krakowska Kongregacja Kupiecka, a realizatorem spółka Artim.





