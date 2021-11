Jarmark Bożonarodzeniowy rusza dziś w Gdańsku. Wydarzenie wraca po rocznej przerwie, wymuszonej pandemią. W tym roku teren jarmarku będzie większy niż do tej pory, taka sama pozostaje jednak liczba wystawców.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Drewniane budki, w których utworzono świąteczne kramy rozstawiane były na uliczkach historycznego centrum miasta już od kilku dni. W sumie na odwiedzających jarmark czekać będzie 120 takich stoisk.

Połowa ze wszystkich kramów należy do gdańskich przedsiębiorców. Zostały ustawione nie tylko jak do tej pory na Targu Węglowym, ale również na ulicach Tkackiej oraz Bogusławskiego. Większa powierzchnia jarmarku ma związek z pandemią koronawirusa.

Z dużą radością, ale i z rozwagą staramy się wracać z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. W tym roku jest on większy terytorialnie. Natomiast nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby zwiększać liczbę wystawców. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Wiemy, że musimy wspólnie dbać o swoje bezpieczeństwo i wiemy, że pewien dystans społeczny musimy zachować. Wiemy, że gdańszczanie oceniają ten jarmark jako jedno z najciekawszych wydarzeń, które dzieje się w Gdańsku. Staramy się zadbać o bezpieczeństwo w kilku obszarach. Z jednej strony to nowa organizacja ruchu, to także różne zabezpieczenia, barierki czy blokady. Chcemy, żeby wystawcy i goście nas odwiedzający mieli poczucie bezpieczeństwa - mówił Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich i AMBEREXPO, które organizują Jarmark.

Stoiska czynne będą codziennie od 12 do 20, a w weekendy do 21. 49 z nich to kramy z ofertą gastronomiczną, regionalnymi smakołykami czy grzanym winem, reszta to między innymi rękodzieło, rzemiosło czy świąteczne dekoracje.

Na jarmarku stanie także między innymi karuzela wenecka czy specjalna choinka, którą dzieci będą mogły dekorować własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Przygotowanych zostało także wiele wydarzeń i atrakcji o typowo świątecznym charakterze, jedynym wyjątkiem jest planowane na 30 listopada "andrzejkowe lanie wosku".

Z pełnym programem i innymi szczegółami jarmarku można zapoznać się na bozonarodzeniowy.pl.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku potrwa do 24 grudnia.