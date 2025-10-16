Dobre wieści dla polskich turystów. Linie lotnicze Wizz Air od 29 marca 2026 roku uruchomią połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do słowackiej Bratysławy. Przewoźnik przekazał, że trasa będzie obsługiwana pięć razy w tygodniu.

Wizz Air od przyszłego roku uruchomi połączenia z Warszawy do Bratysławy (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Turyści zainteresowani podróżami na Słowację będą mogli skorzystać z oferty Wizz Air we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Na loty do Bratysławy podróżni muszą jednak poczekać do przyszłego roku - połączenia ruszają od 29 marca 2026 r.

Wizz Air poszerza swoją ofertę

Wizz Air w czerwcu 2026 r. otworzy także połączenia z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania do czarnogórskiej Podgoricy. We wrześniu przyszłego roku doda też trasę z ostatniego z tych miast do Bazylei - poinformowała we wtorek węgierska linia lotnicza. W pierwszej kolejności ruszy połączenie z Rzeszowa do Podgoricy - 1 czerwca 2026 roku. Następnie 4 czerwca wystartuje pierwszy samolot do Czarnogóry z Poznania, 7 czerwca z Gdańska, a 16 czerwca z Wrocławia. Trasa Poznań-Bazylea zostanie z kolei uruchomiona 21 września 2026 r.

Samoloty Wizz Aira na trasach z Rzeszowa do Podgoricy oraz ze stolicy Wielkopolski do Bazylei mają latać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Z Gdańska do stolicy Czarnogóry połączenia mają odbywać się w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, a z Wrocławia we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Jak wynika z systemu rezerwacyjnego linii, loty z Poznania zaś do Podgoricy będą odbywać się w czwartki i niedziele.

Nowe trasy będą obsługiwane samolotami Airbus A321neo.

61 tras do 26 państw. Oto oferta Wizz Air z lotniska Chopina

W ubiegłym tygodniu węgierskie linie poinformowały natomiast, że otworzą w przyszłym roku loty z Wrocławia do Reykjaviku, Dortmundu i Warny. Wcześniej zapowiedziano też otwarcie lotów na Gran Canarię, do Katanii i Ochrydy. Wizz Air ogłosił też uruchomienie pięciu tras z Gdańska - do Popradu, Tallina, Wilna, Aten i Nicei - oraz dodanie nowych samolotów — trzeciej maszyny do stolicy Dolnego Śląska i dziewiątej w stolicy Pomorza.

Obecnie Wizz Air z warszawskiego lotniska Chopina oferuje sieć 61 tras do 26 krajów. Firma podkreśla, że od stycznia do października 2025 r. wykonała niemal 54 tysięcy lotów z i do Polski, przewożąc w tym czasie ponad 11 mln pasażerów. To o 20 procent więcej niż w tym samym okresie w 2024 roku. Przewoźnik przypomniał, że w ostatnim czasie uruchomił osiem nowych tras z Wrocławia i Gdańska. Ponadto, dwa dni temu Wizz Air ogłosił pięć nowych połączeń z Polski do Podgoricy w Czarnogórze i do szwajcarskiej Bazylei.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 244 samolotów Airbus A320 i A321.



