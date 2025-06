Współpraca na rzecz bezpieczeństwa Europy

Szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. dr Artur Kuptel podpisał po polskiej stronie porozumienie grantowe, które umożliwi przekazanie środków finansowych z programu EDIRPA na wspólne zakupy amunicji. "Jest to efekt naszych działań z europejskimi partnerami na rzecz budowy wspólnego bezpieczeństwa. To nasz pierwszy, lecz nie ostatni krok w kierunku europejskich projektów obronnych" - przekazała Agencja Uzbrojenia w mediach społecznościowych.

Oprócz międzynarodowych zakupów amunicji, unijne dofinansowanie otrzymały także cztery inne projekty: wielonarodowe zakupy francuskich systemów przeciwlotniczych Mistral, niemieckich systemów IRIS-T SLM, fińskich pojazdów opancerzonych CAVS oraz niemiecko-duńsko-holendersko-estoński projekt zakupu pocisków odłamkowo-burzących. Na liście rezerwowej znalazł się natomiast projekt zakupu polskich ręcznych zestawów przeciwlotniczych Piorun przez konsorcjum z udziałem Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii.

Czym jest program EDIRPA?

Europejski program EDIRPA (The European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act) został stworzony, by wspierać rozwój przemysłu obronnego oraz zacieśniać współpracę państw europejskich w zakresie wspólnych zakupów sprzętu wojskowego. Dzięki temu kraje członkowskie mogą koordynować zakupy i wzmacniać swoje zdolności obronne.