Dzięki informacji mieszkańców Spręcowa koło Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskiem leśnikom udało się uratować bielika, który był mocno poobijany. Zwierzę było dodatkowo bardzo osłabione przez duży mróz.

Mieszkańcy Spręcowa razem z opiekunem Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Nadleśnictwie Olsztyn Pawłem Bednarczykiem ruszyli na pomoc osłabionemu bielikowi /

Bielik był bardzo osłabiony, nie miał siły poderwać się do lotu, przez co stracił naturalne odruchy, czyli strach przed człowiekiem.



Udało się go leśnikom schwytać i przetransportować do ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych w nadleśnictwie Olsztyn. W przypadku tego bielika okazało się, że nie ma on poważnych urazów mechanicznych - powiedział naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Leśnik przekazał również, że zwierzę prawdopodobnie poobijało się o drzewa.



/ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie /

W tej chwili bielik nabiera sił i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie nadawał się do wypuszczenia na wolność - dodał Pietrzak.

W gnieździe nad jeziorem Mosąg prawdopodobnie na bielika czeka jego partnerka.



Bielik jest największym ptakiem szponiastym bytującym w Polsce. Jego nazwa wzięła się od jego płowej, jasnej szyi i białego ogona.

Ptak wykorzystuje duży dziób i okazałe szpony do chwytania ofiary spod powierzchni wody. Można go spotkać przez cały rok. Zimą jednak zdarza się to częściej, ponieważ zwierzę penetruje większy teren w poszukiwaniu pożywienia.