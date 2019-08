Zarzut doprowadzenia 71-letniej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej do poddania się innym czynnościom seksualnym usłyszał 63-letni mężczyzna, również mieszkaniec tego DPS. Podejrzany decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.; grozi mu do ośmiu lat więzienia.

