Policja zatrzymała 25-letniego obywatela Ukrainy, kierującego autem pod wpływem alkoholu w Mławie w województwie mazowieckim. Jak się okazało, dzień wcześniej przekroczył granicę Polski i powinien przebywać na kwarantannie. Co więcej - mężczyzna próbował przekupić policjantów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze drogówki zauważyli podejrzanie zachowującego się kierowcę volkswagena i zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało, za kierownicą auta siedział 25-letni obywatel Ukrainy. W organizmie miał ponad 1,3 promila alkoholu. Policjantom oświadczył, że zanim wsiadł za kierownicę, pił piwo i wódkę - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie, asp. szt. Anna Pawłowska.

Podkreśliła, że podczas kontroli ustalono także, iż dzień wcześniej przekroczył granicę Polski i powinien przebywać na kwarantannie.

W trakcie interwencji mężczyzna proponował policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie od czynności. Był zaskoczony, gdy dowiedział się, że zostaje zatrzymany za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości oraz próbę wręczenia funkcjonariuszom korzyści majątkowej. Trafił do policyjnego aresztu - zaznaczyła Pawłowska.



25-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto odpowie przed sądem za niestosowanie się do nakazu odbycia kwarantanny - dodała rzeczniczka mławskiej policji.