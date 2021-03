Uwaga maturzyści, rusza kolejna, skierowana do Was odsłona wspólnej akcji RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Od poniedziałku w gazecie będą się pojawiać przykładowe arkusze zadań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ale swoją wiedzę z języka ojczystego możecie z nami sprawdzić już dziś. Publikujemy zestaw przykładowych zadań.

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

W poniedziałek 22 marca w "Dzienniku Gazecie Prawnej" zostanie opublikowany przykładowy arkusz maturalny z języka polskiego. Dzień później będzie to matematyka, a w środę 24 marca - język angielski.



W tym roku szkolnym pisemne egzaminy maturalne mają się rozpocząć we wtorek 4 maja 2021 r. od egzaminu z języka polskiego. 5 maja zaplanowano egzamin z matematyki, a dzień później - z języka angielskiego.

Będziemy mieć dla Was zestawy testów maturalnych. Jak je zdobyć? Wystarczy wysłać na adres internet@rmf.fm mail z tytułem EGZAMIN MATURALNY i podać swój sposób na maturalny stres. Testy z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki otrzymają autorzy najciekawszych maili. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie (prosimy więc o wpisanie w treść maila telefonu kontaktowego).



Na odpowiedzi czekamy do wtorku do godziny 15:00.



Z powodu pandemii koronawirusa matury w tym roku wyglądają nieco inaczej. Egzaminy odbywają się w zmienionym trybie.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i zasadami sanitarnymi, egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. To forma tylko dla chętnych, np. dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą.

Egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju ( zostaną przeprowadzone od 4 do 20 maja 2021 roku), w terminie dodatkowym w czerwcu, a w terminie poprawkowym - w sierpniu. Ci, którzy zdawać będą w maju i czerwcu, swoje wyniki poznają 5 lipca. Osoby poprawiające jeden z egzaminów dowiedzą się czy zdały 10 września.

