Policjanci zatrzymali w Łodzi 47-latkę, która pchnęła nożem swoją 19-letnią córkę. Kobieta usłyszała już zarzuty usiłowania zabójstwa, za co może jej grozić nawet dożywocie.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w jednym z mieszkań przy ulicy Piotrkowskiej. Doszło tam do awantury między matką i córką. Kobieta miała mieć pretensje do 19-latki, że ta nie utrzymuje porządku. 47-latka przewróciła córkę, chwyciła nóż myśliwski i wbiła go jej w plecy. Dziewczyna zdołała uciec przez okno. Na miejsce wezwano policję i pogotowie.

Funkcjonariusze zatrzymali agresywną matkę. Jak się okazało, kobieta miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Usłyszała już zarzuty usiłowania zabójstwa córki. Ujawniono, że była już wcześniej notowana przez policję.