Demonstracja "Niepodległa Dla Wszystkich" zaplanowana 11 listopada na rondzie Dmowskiego w Warszawie nie odbędzie się. "Sojusz rządu i neofaszystów jest faktem. Pokojowe przeprowadzenie naszej manifestacji jest niemożliwe" - przekazały w mediach społecznościowych organizatorki. "Formalne odwołanie zgromadzenia wpłynęło już do stołecznego ratusza" - potwierdziła jego rzeczniczka Monika Beuth-Lutyk.

Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie. To tu miał rozpocząć się marsz Niepodległa dla Wszystkich. Wydarzenie jednak odwołano. / Tomasz Gzell / PAP

Zgromadzenie pod hasłem "Niepodległa Dla Wszystkich" zostało zarejestrowane na rondzie Dmowskiego, określanym przez organizatorki jako "rondo Praw Kobiet". Demonstracja miała się rozpocząć w tym samym miejscu, z którego w ostatnich latach ruszały Marsze Niepodległości. Zgodę na to zgromadzenie najpierw anulowano po decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego, więc mającego pierwszeństwo. Następnie przywrócono ją po orzeczeniach sądów uchylających decyzję wojewody, na którą zażalenie składał warszawski ratusz.



We wtorek szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk poinformował jednak, że Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy i przejdzie tradycyjną trasą. "Uroczystość rozpocznie się zgodnie z pierwotną wolą społecznych organizatorów wydarzenia o godz. 13.00 na rondzie Romana Dmowskiego" - zapowiedział.



"Warszawę czeka pochód z hasłami nienawiści"

Aktywistki z grupy "14 kobiet z mostu" poinformowały, że demonstracja "Niepodległa Dla Wszystkich" nie obędzie się.

"Warszawę czeka zatem pochód z hasłami nienawiści. Będzie dla służb priorytetowy. Zrobią one wszystko, by nikt i nic nie zakłóciło nacjonalistycznego święta koalicji pod znakiem falangi. Przeprowadzenie pokojowego zgromadzenia w tych warunkach, w tym samym czasie i miejscu, jest niemożliwe" - napisały w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



"Naszym priorytetem głównym było zapewnienie bezpieczeństwa Wam oraz naszym gościom i gościniom" - czytamy.



Rzeczniczka warszawskiego ratusza potwierdziła, że do urzędu wpłynęło formalne odwołanie zgromadzenia.