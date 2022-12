Nie żyje Mariusz Walter - jeden z twórców TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI. Miał 85 lat. Informację o jego śmierci przekazał portal TVN24.pl.

Mariusz Walter na zdj. z 2015 r. / Leszek Szymański / PAP

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 r. we Lwowie. Pracę w mediach rozpoczął w czasie studiów na Politechnice Śląskiej. W 1963 r. zaczął pracować w TVP w Warszawie.

Jak przypomina TVN24.pl, Walter realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. "Jego sukcesem był uwielbiany przez widzów "Turniej miast", a także legendarne "Studio 2" - wielogodzinne pasmo dokumentów, telewizji na żywo, a nawet koncertów, jak tego niezapomnianego - zespołu ABBA w 1976 roku" - podkreśla portal.

Walter odszedł z TVP w 1982 r. W latach 90. zaczął tworzyć stację telewizyjną, która miała stać się konkurencją dla telewizji publicznej.

Bożena i Mariusz Walterowie na zdj. z 1971 r. / CAF/Stanisław Dąbrowiecki / PAP

"13 października 1997 roku marzenie Mariusza Waltera się spełniło. O godzinie 19.30 Polacy po raz pierwszy obejrzeli "Fakty" w TVN. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał aż do 2012 roku, do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer" - przypomina TVN24.pl.

W 2001 roku Mariusz Walter został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.