Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie Marek Lisiński, prezes Fundacji "Nie lękajcie się", pomagającej ofiarom wykorzystywania seksualnego przez księży. Porozmawiamy m.in. o zaprezentowanym dziś w Sejmie obywatelskim projekcie ustawy, którego celem jest powołanie państwowej komisji do badania przypadków nadużyć seksualnych w Kościele. Zapytamy także o to, jak emisja filmu braci Sekielskich wpłynęła na pracę fundacji i liczbę osób zgłaszających się do niej.

