​Trzysta martwych, oskórowanych lisów odkryła policja na jednej z posesji w gminie Konopnica w woj. lubelskim. 75-latek tłumaczył, że znalazł truchła zwierząt na pobliskiej działce i zabrał je, aby karmić nimi swoje psy. Sprawę ma zbadać prokuratura.

Prokuratura zbada sprawę 300 oskórowanych lisów znalezionych pod Lublinem / Pixabay

W niedzielę policja otrzymała zgłoszenie o możliwości znęcania się nad zwierzętami na jednej z posesji w gminie Konopnica. Funkcjonariuszy poinformowano też, że pod wiatą znajdują się tusze oskórowanych zwierząt.

Policjanci pojechali wspólnie z lekarzem weterynarii na miejsce. Właścicielem posesji okazał się 75-letni mężczyzna. Pod wiatą faktycznie było ok. 300 sztuk oskórowanych zwierząt. Lekarz stwierdził, że są to tusze lisów, które mogą pochodzić z jakiejś hodowli - przekazał Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Z relacji 75-latka wynika, że truchła lisów znalazł na pobliskiej działce. Wziął je, aby wysuszyć i karmić nimi swoje psy. Będziemy weryfikować tę wersję zdarzeń - dodał Karbowniczek.



Policja zwróci się do prokuratury o ocenę prawno-karną tego czynu. Zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Lublinie Tomasz Brzana przekazał PAP, że w środę ma zostać wydana decyzja administracyjna o utylizacji zwierząt na koszt 75-latka.



Na drugiej działce należącej do mężczyzny znajdowało się pięć psów. Po obserwacji, lekarz weterynarii nie stwierdził, aby tym pieskom działa się krzywda, czy dochodziło do znęcania się nad czworonogami - zaznaczył Karbowniczek.

UWAGA! DRASTYCZNE ZDJĘCIA!