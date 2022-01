Od awantury domowej rozpoczął się dramat, który rozegrał się w jednym z mieszkań w Kraśniku na Lubelszczyźnie. 45-letni syn próbował udusić swoją 66-letnią matkę, a gdy to mu się nie udało, to wydłubał jej oczy palcami.

Zdj. ilustracyjne / DarSzach / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 19. Jak podaje "Kurier Lubelski", policja w Kraśniku otrzymała zgłoszenie, że syn mógł zaatakować matkę. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli 66-latkę z "ciężkimi obrażeniami w okolicach oczu".

Śledczy ustalili, że mężczyzna próbował udusić swoją matkę, a gdy to mu się nie udało, wydłubał palcami oczy kobiecie. 66-latka została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala, a jej syn do szpitala neuropsychiatrycznego.

45-letni mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Rodzina do tej pory nie miała problemów z prawem.