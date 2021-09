Chcemy uchronić się przed tym, by z powodu uchwały anty-LGBT Komisja Europejska wstrzymała finansowanie - tak prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w rozmowie z RMF FM tłumaczy ideę napisania listu do Brukseli. Majchrowski wystosował pismo do Komisji Europejskiej, w którym apeluje o indywidualną ocenę działań miasta na rzecz osób LGBT+, niezależnej od decyzji podejmowanych przez władze województwa małopolskiego.

REKLAMA