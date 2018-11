Niemal 100 łodzi, jachtów, motorówek i innych konstrukcji pływających – można zobaczyć na największej w kraju wystawie – na Targach Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi. W tym roku nowością jest luksusowy jacht motorowy polskiej produkcji, sprzedawany prawie we wszystkich krajach Europy czy aluminiowych jacht spacerowy, zbudowany w łódzkiej stoczni.

Kadłub został skonstruowany w sposób taki, aby można było osiągać duże prędkości przy maksymalnym komforcie - mówi przedstawiciel firmy "Nimbus" - Piotr Pilch.Potrafimy pływać z prędkościami powyżej 40 węzłów przy pełnym skręcie kierownicy. Fantastycznie się czujemy, nie wylatujemy na zewnątrz - dodaje.

Inną propozycją są całkowicie niezależne łodzie z napędem elektryczno-solarnym. Mamy wykonane takie jednostki, które są niezależne od infrastruktury lądowej - podkreśla Grzegorz Radecki, który zajmuje się elektrycznymi silnikami do łodzi. Takie łodzie nie podłączają się w ogóle pod ląd i pływają. W naszej ofercie jest wykonanych kilka jednostek "Barka". Mają one wagę 42 ton oraz długość 25 metrów i zasilane są tylko z paneli solarnych, a ich ogromną zaletą jest całkowita niezależność. Nowością jest również łódź aluminiowa. Taki jacht jest bardziej wytrzymały w stosunku do łodzi z laminatu - zauważa współwłaściciel marki "White Eagle" - Artur Osipowicz. Łódź jest dużo bardziej odporna na wszelkiego rodzaju kolizje, przypadkowe zderzania z dnem, z kamieniami. Nieprzebijalna właściwie. Jest sztywniejszą konstrukcją, bardziej bezpieczną.

Zobacz najpiękniejsze jachty na Boatshow Agnieszka Wyderka, RMF FM

Targi Boatshow, które w łódzkiej hali Expo trwają do niedzieli, oferują także ogromny wybór odzieży żeglarskiej i innego osprzętu. Na pewno uwagę przyciągną też żaglowe jachty regatowe wielu klas oraz motorówki. Targom Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow towarzyszą spotkania z gwiazdami sportów wodnych, jak: Szymon Kuczyński (w roku 2018 zakończył samotny rejs, opływając Ziemię bez zawijania do portu na najmniejszym na świecie jachcie; jednostkę kpt. Kuczyńskiego można obejrzeć podczas targów); załoga jachtu "Oceanu A" (żeglując pod koniec sierpnia wzdłuż wschodniego brzegu Grenlandii osiągnęli rekordową w skali świata pozycję płynąc, jak najbliżej bieguna) czy uczestnicy "Projektu Bałtyk" (ekipa śmiałków z woj. łódzkiego, która jako pierwsza przepłynęła w jeden dzień na skuterach wodnych z Polski do Szwecji i z powrotem).



Warto dodać: Polska jest drugim (po USA) na świecie producentem łodzi motorowych do 10 metrów. Co roku krajowe stocznie produkują około 22 tysięcy konstrukcji pływających, a 95 procent z nich sprzedawanych jest za granicą. Polskie jachty żaglowe i motorowe są szczególnie popularne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, basenie Morza Śródziemnego, USA, Japonii i Australii.

Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi czynne są w sobotę w godz. 10.00-18.00, a w niedzielę - do 16.00.

