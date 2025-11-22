Ludzie Gór po raz kolejny ruszają z pomocą w ramach Szlachetnej Paczki. Słynni himalaiści, podróżnicy i ratownicy GOPR apelują: "Usłysz wołanie o pomoc potrzebujących". Wspólnie zachęcają, by wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, której można przygotować wsparcie na zbliżające się święta.

Krzysztof Wielicki / Jakub Porzycki / Materiały prasowe

Szlachetna tradycja górskiego pomagania

Wielu z nas corocznie angażuje się w przygotowanie Szlachetnej Paczki. To już nie tylko przedświąteczna tradycja, ale też czas refleksji, empatii i okazja do spotkań w gronie przyjaciół czy współpracowników. Tak jest i w tym roku - Kinga Baranowska, Andrzej Bargiel, Krzysztof Wielicki, Kamila Kielar, Łukasz Supergan oraz ratownicy GOPR Podhale wspólnie przygotowali paczkę dla rodziny w potrzebie.

W górach każde słowo odbija się echem i ma ogromną moc. Może wywołać lawinę, ale też sprowadzić pomoc - mówi Andrzej Bargiel. Ambasadorzy akcji podkreślają, że pomoc w ramach Szlachetnej Paczki nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy umiejętności. Kiedy w górach słyszysz wołanie o pomoc, natychmiast ruszasz. Ten przykład chciałbym, żebyśmy stosowali również w codziennym życiu - dodaje Łukasz Supergan.

Pomoc dla rodziny pani Zuzanny z Podhala

W tym roku Ludzie Gór wsparli rodzinę pani Zuzanny. Kobieta niedawno straciła męża i samotnie wychowuje dwójkę dzieci, sama także zmaga się z problemami zdrowotnymi. Rodzina otrzyma od nas żywność, pralkę i ciepłą zimową odzież dla kilkuletniej córki - opowiada Kinga Baranowska.

To przykład, jak niewielki gest - zakup artykułów pierwszej potrzeby czy sprzętu AGD - może realnie odmienić czyjeś życie. Szlachetna Paczka pozwala pomagać rodzinom z najbliższej okolicy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Bezpośrednia i konkretna pomoc

Nie potrzeba wielkich rzeczy, by zrobić dużo. Czasem wystarczy nowa pralka czy żywność. Ważna jest też rozmowa i osobista wizyta wolontariuszy - przekonuje Krzysztof Wielicki. Kamila Kielar dodaje: "Przekonuje mnie bezpośredniość i konkretność działania. To bardzo precyzyjna odpowiedź na potrzeby rodziny".

Szlachetna Paczka dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dociera do tysięcy rodzin w całej Polsce. Każdy może poznać ich historię i pomóc w zmianie codzienności.

Jak możesz pomóc?

To proste - wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i skompletować potrzebne rzeczy. Na pomoc można zdecydować się od 15 listopada do 12 grudnia, a gotowe paczki trafiają do magazynów, skąd wolontariusze dostarczą je rodzinom podczas Weekendu Cudów, który w tym roku przypada na 13 i 14 grudnia.

Szlachetna Paczka to nie tylko wsparcie dla potrzebujących, ale też integracja - paczki najlepiej przygotować w grupie: z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami czy sąsiadami. To doskonała okazja, by zrobić coś dobrego i poczuć radość z realnej zmiany w czyimś życiu.