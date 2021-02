Prokuratura w Łodzi wydała list gończy za poszukiwanym obywatelem Gruzji Besiki Shengalia. 37-latek jest podejrzewany o napad na konwój z pieniędzmi. Doszło do niego w Łodzi 16 stycznia.

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztofa Kopani, zebrane w sprawie dowody doprowadziły do ustalenia, że jednym ze sprawców jest najprawdopodobniej poszukiwany obywatel Gruzji.



Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, a następnie sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Umożliwiło to wdrożenie procedury poszukiwania listem gończym. Jednocześnie, prokurator wyraził zgodę na publikację danych z listu w środkach masowego przekazu - powiedział śledczy.



Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Wcześniej był karany w Gruzji. W Polsce przebywał nielegalnie, ostatnio prawdopodobnie w Warszawie.

Tak wygląda poszukiwany mężczyzna / foto. Prokuratura /

Do napadu na konwój z pieniędzmi doszło w sobotę 16 stycznia na łódzkich Bałutach przy ul. Ogrodowej. Sprawcy zaatakowali konwojenta, który wychodził ze sklepu z utargiem. "Po obezwładnieniu mężczyzny i doprowadzeniu go stanu do bezbronności, ukradli pieniądze, które przewoził" - informowały służby prasowe łódzkiej policji.



Według nieoficjalnych informacji RMF FM , łupem napastników mogły paść ponad 3 mln zł. Kwotę miała eskortować tylko jedna osoba bez żadnego uzbrojenia.



Konwojent został kilkukrotnie uderzony, a jeden z napastników zabrał mu walizkę z pieniędzmi. Potem obaj złodzieje wyciągnęli z samochodu worki z gotówką. Następnie wsiedli do samochodu i odjechali.