Potężna skala nieprawidłowości przy przeglądach samochodów w stacji kontroli pojazdów koło Otwocka na Mazowszu. Nawet 10 samochodów dziennie mogło mieć nielegalnie przedłużane badania techniczne. Wydział do walki z korupcją komendy stołecznej przesłał prokuraturze materiały tego postępowania do oceny prawno-karnej. Sprawa trafiła także do Biura Spraw Wewnętrznych Policji, by wyjaśniło, czy w ten proceder byli zaangażowani funkcjonariusze.

