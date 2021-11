Na finansowanie badań profilaktycznych dla panów zostanie przeznaczony dochód ze sprzedaży kalendarza „ŚILni mężczyźni”. Wydała go Śląska Izba Lekarska, a w roli modeli wystąpili właśnie lekarze. Kalendarz ma przypominać panom o konieczności badań m.in. wykrywających męskie nowotwory.

Kalendarz wydany przez Śląską Izbę Lekarską / Anna Kropaczek / RMF FM

Lekarze różnych specjalizacji już kilka miesięcy temu wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Dziś zorganizowano konferencję prasową z okazji premiery kalendarza. Termin nie jest przypadkowy - listopad jest miesiącem świadomości problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów męskich nowotworów.

Problem dotyczy pacjentów w każdym wieku. Rak prostaty dotyka mężczyzn w wieku 50 plus. Na raka jądra chorują młodsi panowie: 20-25 plus - podkreśla dr Andrzej Kupilas, bohater sierpnia w kalendarzu, ordynator Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Dodaje, że mężczyźni nie powinni wstydzić się problemu. Nie ma wstydu, jest choroba - kwituje dr Kupilas.

O to, by się nie wstydzić i nie krępować, apelował też Przemysław Gliklich, były pacjent onkologiczny, u którego raka jądra rozpoznano, kiedy miał 31 lat. To żona umówiła go do lekarza. Na szczęście nowotwór był we wczesnym stadium i udało się go pokonać.

Unikanie badań dotyczy głównie starszych mężczyzn - uważa dr Sebastian Kwiatek, bohater stycznia. Młodzi mężczyźni zaczynają już przełamywać tematy tabu, chętniej przychodzą do lekarza, bardziej dbają o aktywność fizyczną, więc myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku - podkreśla lekarz. Dr Kwiatek wyraził nadzieję, że kalendarz i kampania promująca profilaktykę przekonają do badań także starszych mężczyzn.

Kalendarz ŚILni Mężczyźni to już kolejne wydawnictwo Śląskiej Izby Lekarskiej, promujące badania profilaktyczne. W kalendarzu na 2020 r. wystąpiły lekarki, zachęcając kobiety do badań. Dochód z tego przedsięwzięcia pozwolił sfinansować USG piersi dla 100 kobiet, kilka z nich skierowano na dalszą diagnostykę.