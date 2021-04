Kilkuset cudzoziemcom, głównie z Ukrainy, pomogła nielegalnie dostać się do naszego kraju zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez straż graniczną. W Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy zatrzymano 8 osób - to obywatele Ukrainy. Wyrabiały one zaświadczenia o pracy dla cudzoziemców, czym umożliwiały przekroczenie przez nich granicy.

REKLAMA