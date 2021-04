W pełni zaszczepieni przeciwko koronawirusowi nie muszą nosić maseczek na świeżym powietrzu – to najnowsza rekomendacja amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Zakładanie masek nadal poleca się, gdy przebywa się w tłumie. To kolejny krok do powrotu do normalności w Stanach Zjednoczonych, kraju, który stał się epicentrum pandemii.

