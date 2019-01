9 stycznia w Warszawie szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini, spotka się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - podała "La Repubblica". Gazeta twierdzi, że celem spotkania jest zainicjowanie sojuszu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Podróż Salviniego do Polski, pierwsza od chwili objęcia przez niego funkcji w rządzie w czerwcu zeszłego roku, nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana w Rzymie.

Lewicowy włoski dziennik podał, że zorganizowanie spotkania z prezesem PiS nie było łatwe - aby do niego doszło, do Warszawy dwa razy udała się z poufną misją delegacja Ligi, której liderem jest Matteo Salvini. Przypomina się zarazem, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy".



Podróż przywódcy Ligi do Warszawy będzie miała też charakter gospodarczy. W tym kontekście przypomina się, że w Polsce siedziby ma 3500 włoskich firm.



Ale cel tej wizyty - zaznacza gazeta - jest przede wszystkim polityczny i ma związek z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz możliwością powołania wspólnej grupy, w której znalazłyby się PiS oraz Liga i inne siły prawicy.



Obaj liderzy - dodaje - "mówią tym samym językiem w kwestii zamknięcia granic przed napływem migracyjnym".

oprac. Malwina Zaborowska