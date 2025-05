Masz na balkonie kwiaty? A na dodatek uwielbiasz grillować w tym miejscu? Musisz liczyć się ze słonym mandatem. Za co dokładnie? Przeczytasz w tym artykule.

Za nieprawidłowe powieszenie donic na balkonie może grozić mandat / Magdalena Partyła-Wójcik / RMF FM

Nowe przepisy dotyczące użytkowania balkonów weszły w życie w kwietniu.

Za grillowanie na balkonie, jeśli dym przedostaje się do więcej niż trzech mieszkań, grozi kilka tysięcy złotych mandatu.

Ustawodawstwo wprowadza ograniczenia dotyczące limitów obciążenia balustrad balkonowych.

Zakazane jest umieszczanie ciężkich donic, montowanie systemów nawadniania bez certyfikacji oraz opieranie masywnych mebli ogrodowych o balustradę.

Za nieprawidłowe zawieszenie donic z kwiatami grozi mandat do 500 zł.

Niewłaściwe podlewanie roślin, prowadzące do zalania elewacji budynku, również może skutkować karą finansową.

Nowe przepisy dotyczące użytkowania balkonów obowiązują od kwietnia. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wykroczeń wysokie mandaty grożą za grillowanie, wieszanie donic kwiatowych bez odpowiedniego zabezpieczenia czy nieostrożne podlewanie kwiatków.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli dym z grilla przedostaje się do więcej niż trzech mieszkań, sytuacja ta jest klasyfikowana jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Tym samym grillowanie na balkonie w blokach czy kamienicach jest niemal niemożliwe. Grozi za to kilka tysięcy zł mandatu.

To jednak nie koniec ograniczeń dla właścicieli mieszkań z balkonami. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi limitów obciążenia balustrad balkonowych, nie wolno na balkonach umieszczać ciężkich donic z dużymi roślinami, montować systemów nawadniania bez certyfikacji lub opierać o balustradę masywnych mebli ogrodowych.

Co więcej, jeżeli kochamy kwiaty i uwielbiamy ozdabiać nimi nasze balkony, to musimy pamiętać, by donice z nimi znajdowały się w odpowiednim miejscu i były odpowiednio zabezpieczone.

Donice z kwiatami najlepiej, żeby wisiały po wewnętrznej stronie balustrady, aby nie zagrażać bezpieczeństwu przechodniów. W przeciwnym wypadku możemy dostać nawet 500 zł mandatu.

Karę możemy zapłacić też, jeżeli niewłaściwie podlewamy rośliny i zalewamy elewację budynku.