Paweł Kukiz - jeden z liderów Koalicji Polskiej - w rozmowie z Interią skomentował przedstawiony w RMF FM pomysł swojego klubowego kolegi Jarosława Sachajki. Parlamentarzysta w Porannej rozmowie w RMF FM sugerował potrzebę wejścia w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością "żeby zmieniać rzeczywistość". "Jarosław Sachajko mówił dokładnie to, co mówię od wielu lat. Przekazał, że przyszliśmy po realizację postulatów: żeby je zrealizować trzeba mieć władzę albo mieć wpływ na władzę, czyli być w koalicji z władzą" - ocenił Kukiz.

Chcemy przeprowadzić reformy takie jak ustawa antykorupcyjna, ustawa antysitwowa, ustawa kompetencyjna, wprowadzić sędziów pokoju oraz zrealizować postulaty ustrojowe - wyliczał Paweł Kukiz w rozmowie z Interią . Jak stwierdził, koalicję z PiS należy rozpatrywać, "jeśli partia władzy zobligowałaby się do realizacji postulatów Kukiz'15". Mówimy o zmianach systemowych, a nie o stanowiskach dla cioć, wujków, matek i kochanek - zastrzegł.

Koalicja Polska w dwóch trzecich składa się z PSL, a w jednej trzeciej z innych podmiotów. Rozumiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówił za PSL, ale przy tego typu komunikatach powinno być ustalone jakieś wspólne stanowisko - zadeklarował Kukiz w rozmowie z Interią .



Jarosław Sachajko: Powinniśmy wejść w koalicji z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość. To jedyne racjonalne działanie Jakub Rutka / RMF FM

Polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Żeby zmienić otaczającą nas rzeczywistość, trzeba mieć wpływ na rządzących - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Sachajko. Jak najbardziej powinniśmy mieć wpływ taki jednoznaczny. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość korzysta z wielu naszych pomysłów. Chcielibyśmy, żeby znacznie częściej głosowali z nami, za rozwiązaniami dla Polaków - dodał.

Powinniśmy wejść koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zmieniać rzeczywistość. To jest jedyne racjonalne działanie. Ja nie poszedłem do polityki po to, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość - również do moich dzieci, aby za kilka lat, jak skończą studia, nie wyjeżdżały z Polski - zapewiał gość Roberta Mazurka.