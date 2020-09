"Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość" – oświadczył Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15. Gość Porannej rozmowy w RMF FM argumentował: "PiS korzysta z wielu naszych pomysłów".

Jarosław Sachajko / Mateusz Marek / PAP

Nawiązując do faktu, że PSL wyklucza koalicję z PiS, Jarosław Sachajko przypomniał, że decyzja ta należy do Rady Programowej Koalicji Polskiej. "Liderzy powinni się spotkać z PiS i ustalić, czy jest możliwość współpracy" - dodał.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem potwierdził, że "była propozycja przyłączenia się do koalicji rządzącej".

"Propozycja wejścia do rządu jest nie do zaakceptowania dla mnie i dla Pawła Kukiza" - mówił Jarosław Sachajko, gość Porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz’15, pytany o to, czy dostał propozycję objęcia teki ministra rolnictwa mówi, że "bezpośrednia propozycja nie padła".

"Oferta wejścia do rządu i bycia wiceministrem za pensję kierownika supermarketu nie jest czymś, co odpowiada Pawłowi Kukizowi czy mnie, czy innym politykom Koalicji Polskiej. My chcemy załatwiać sprawy polskie" - powiedział nam poseł.

