Uszkodzony nagrobek Kazimierza Kutza na jednym z katowickich cmentarzy. Płyta nagrobna została porysowana i m.in. wyryto na niej ostrym narzędziem krzyż.

Kazimierz Kutz / Michał Szalast / PAP

Dochodzenie ws. uszkodzenia nagrobka Kazimierza Kutza prowadzi - po zawiadomieniu rodziny zmarłego w 2018 r. reżysera - katowicka policja. Na razie sprawa prowadzona jest pod kątem zniszczenia mienia.



W niedzielę przypada 91. rocznica urodzin Kutza.

O uszkodzeniu nagrobka poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych znany śląski fotoreporter Bogdan Kułakowski.

Jak wynika z informacji "Dziennika Zachodniego", sprawę zgłosiła dzień wcześniej policji żona Kutza Iwona Świętochowska-Kutz, która przyszła złożyć kwiaty na grobie.

Zgłoszenie potwierdziła rzeczniczka katowickiej policji Agnieszka Żyłka. Doszło do zniszczenia, poprzez zarysowanie ostrym narzędziem, płyty nagrobka. Czas zniszczenia obliczany jest od listopada ub. roku do dnia wczorajszego, kiedy ujawniła je rodzina - powiedziała Żyłka.



Krzyż wyryto na głowicy, czyli pionowej płycie nagrobka, na której znajdują się imię i nazwisko Kutza, a także lata jego narodzin i śmierci. Artystę pochowano na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, należącym do parafii św. Piotra i Pawła.

Twórca cyklu filmów śląskich, ceniony reżyser teatralny

Kazimierz Kutz zmarł 18 grudnia 2018 roku. Miał 89 lat. Jego twórczość filmowa była związana ze Śląskiem.

Kutz urodził się 16 lutego 1929 roku w robotniczej rodzinie w Szopienicach - obecnie dzielnicy Katowic. W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii łódzkiej "filmówki".

W 1970 roku obrazem "Sól ziemi czarnej" Kutz rozpoczął cykl filmów śląskich opartych na własnych scenariuszach - później nakręcił jeszcze "Perłę w koronie" i "Paciorki jednego różańca".

Do najbardziej znanych film Kutza należą też: "Na straży swej stać będę" (1983), "Śmierć jak kromka chleba" (1994), komedia "Pułkownik Kwiatkowski" (1995) oraz "Zawrócony" (1995) - uhonorowany na festiwalu w Utrechcie nagrodą Złotego Cielca dla najlepszego filmu europejskiego.

Kazimierz Kutz był również cenionym reżyserem teatralnym. Realizował spektakle m.in. dla Teatru Rozmaitości we Wrocławiu, Starego Teatru w Krakowie i teatrów warszawskich: Komedia, Polskiego, Ateneum, Teatru na Woli i Narodowego. Reżyserował także w Teatrze Telewizji.

Potem przyszła polityka. Senator, wicemarszałek Senatu, poseł

W 1997 roku zajął się polityką. Został wówczas senatorem, startując jako bezpartyjny kandydat z listy Unii Wolności. Później związał się z Platformą Obywatelską. Był senatorem, wicemarszałkiem Senatu, posłem.

W 2010 roku opuścił klub parlamentarny PO, argumentując m.in., że partia nie zrobiła nic dla Górnego Śląska.

W 2011 ponownie zdobył mandat senatora - jako kandydat niezależny.

W 2014 roku bezskutecznie starał się natomiast o mandat posła do Parlamentu Europejskiego - był wówczas "jedynką" na liście koalicji Europa Plus Twój Ruch.