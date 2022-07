Gdańsk - wśród miast, które mają powyżej 300 tys. mieszkańców - jest najbardziej przyjazny kierowcom - wynika z rankingu przeprowadzonego przez Oponeo wraz z aplikacją Yanosik. Zdecydowanie gorzej niż w ostatnich 4 latach wypadł Lublin. Według badania, coraz przyjaźniejsza kierowcom staje się Warszawa.

Gdańsk / Shutterstock

By móc znaleźć się na szczycie lub w czołówce rankingu trzeba było spełnić takie kryteria jak: mała liczba kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, płynność i dynamika jazdy po mieście czy też niskie koszty eksploatacyjne samochodu. Sprawdzane były też inne, ważne aspekty dla kierujących, takie jak infrastruktura dla samochodów elektrycznych, system wypożyczania aut czy abonamenty i ulgi parkingowe. W poszczególnych kategoriach przyznawane były punkty, które finalnie składały się na końcową ocenę miasta.

Gdańsk to zwycięzca tegorocznej edycji wśród miast, które mają ponad 300 tys. mieszkańców. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się tutaj kolejno Łódź i Warszawa. Stolica awansowała tym samym od ubiegłego roku o trzy miejsca. Czwartą lokatę ex aequo zajęły: Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. Kraków podzielił piąte miejsce z Lublinem, który w ubiegłych 4 latach zwyciężał w rankingu. Stolica Małopolski - również w porównaniu z 2021 rokiem - spadła z drugiego miejsca. Szóstą lokatę w tym roku zajął Wrocław.

Jeśli chodzi o miasta poniżej 300 tys. mieszkańców, to pierwsze miejsce bezapelacyjnie - podobnie jak rok temu - zajęła Częstochowa. W czołówce znalazł się Sosnowiec i Rzeszów. Czwarta lokata należy do Gliwic, a piąta do Kielc.

Wyniki tegoroczne i z ubiegłych lat / Materiały prasowe

Mimo że Lublin w rankingu spadł na piąte miejsce, to jednak jest to miasto powyżej 300 tys. mieszkańców, w którym - według badania - kierowcy poruszają się najszybciej. Tutaj na drugim miejscu jest Warszawa, a na trzecim Bydgoszcz.

Wśród mniejszych miast kierowcy najszybciej poruszają się po Katowicach. Dalsze lokaty zajęły Gliwice i Sosnowiec.

Gdzie poruszamy się najszybciej? / Materiały prasowe

W rankingu brano też m.in. pod uwagę, gdzie zatankujemy najtaniej. Tu w czołówce wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców są Łódź, Gdańsk i Bydgoszcz. W mniejszych miastach najmniej za paliwo zapłacimy kolejno w Rzeszowie, Częstochowie i Gdyni.

A w których miastach są najniższe opłaty za ubezpieczenie? Jeśli chodzi o większe miasta, najtaniej jest odpowiednio w Lublinie, Łodzi i Krakowie. Wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców najmniej za ubezpieczenie zapłacimy w Częstochowie.