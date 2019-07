Blisko cztery godziny trwało spotkanie władz Prawa i Sprawiedliwości na temat list kandydatów na jesienne wybory parlamentarne. Według informacji reportera RMF FM Patryka Michalskiego, na listach PiS mają się znaleźć m.in. samorządowcy - warszawscy radni Jacek Ozdoba i Sebastian Kaleta.

Europosłowie PiS przed Komitetem Politycznym PiS, który zajmował się listami kandydatów na jesienne wybory / Leszek Szymański / PAP

Półtora tygodnia temu Jarosław Kaczyński zaprezentował "jedynki" z poszczególnych okręgów wyborczych. Strategia na obsadzenie pozostałych miejsc ma wyglądać następująco: listy mają być ułożone tak, żeby kandydaci wzajemnie ze sobą rywalizowali w poszczególnych okręgach. Chodzi o to, by do ostatniej chwili mieli motywację do prowadzenia kampanii i zabiegania o każdy głos - mówi Patrykowi Michalskiemu jedna z osób z kierownictwa PiS-u.

Można się spodziewać, że zdecydowana większość dotychczasowych parlamentarzystów ponownie będzie kandydowała. Wysokie miejsca trafią z pewnością do szefów poszczególnych regionów, a także do obecnych ministrów i części wiceministrów.

Na listach pojawią się także nowe twarze młodego pokolenia polityków.

Z informacji reportera RMF FM wynika, że startować do Sejmu mają m.in. samorządowcy - warszawscy radni Jacek Ozdoba i Sebastian Kaleta, który jest też szefem Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Na listach ma się znaleźć również Jan Kanthak, rzecznik resortu sprawiedliwości, radny z Gdańska.