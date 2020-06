Do sądu w Puławach w woj. lubelskim trafił akt oskarżenia przeciwko księdzu, który według prokuratury prezentował treści pornograficzne małoletniej poniżej 15. roku życia i nakłaniał ją do seksu. Oskarżona jest też matka dziewczynki, która miała wysyłać księdzu zdjęcia córki.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do Sądu Rejonowego w Puławach wpłynął akt oskarżenia, w którym są zarzucane przestępstwa mężczyźnie, osobie duchownej oraz matce małoletniej pokrzywdzonej. Są to czyny przeciwko wolności seksualnej - mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Barbara Markowska.

Do przestępstw miało dochodzić w latach 2016-2018. Według aktu oskarżenia ksiądz prezentował małoletniej poniżej 15. roku życia treści pornograficzne - zdjęcia męskich narządów płciowych. Wysyłał je na telefon dziewczynki. Pisał do niej także SMS-y z propozycją obcowania płciowego oraz z propozycją - jak to określa prokuratura - "udziału w utrwalaniu treści pornograficznych". Mężczyzna według prokuratury nakłaniał też matkę małoletniej, aby prezentowała mu treści pornograficzne z udziałem córki, przysyłał SMS-y z prośbami i żądaniami przesłania mu zdjęć narządów rodnych małoletniej.





Matka fotografowała nagą córkę. Zdjęcia wysyłała do księdza i publikowała w sieci

Matka dziewczynki jest oskarżona to, że wykonywała zdjęcia swojej nagiej córki w pozycjach seksualnych oraz zdjęcia jej narządów rodnych, a następnie część z nich przesyłała na telefon księdza, a także prezentowała w internecie. Kobieta - według prokuratury - aprobowała też fakt wysyłania tych zdjęć księdzu przez małoletnią.



Matka odpowiadać będzie też za to, że mając świadomość przestępstwa popełnianego przez księdza na szkodę jej córki, nie zawiadomiła o tym organów ścigania.



Biuro prasowe sądu nie ujawnia uzasadnienia aktu oskarżenia, ani żadnych bliższych szczegółów sprawy. Jak tłumaczyła Markowska, chodzi tu o dobro małoletniej osoby pokrzywdzonej. "Prawdopodobieństwo wyłączenia jawności rozprawy jest bardzo duże" - zaznaczyła Markowska.