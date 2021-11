Już jutro drogowcy rozpoczną remont ulicy Konopnickiej w Krakowie. To jedna z głównych arterii w stolicy Małopolski, uznawana za przedłużenie Alei Trzech Wieszczów. Zaplanowano tam wymianę asfaltu na jezdniach w obu kierunkach: pomiędzy rondem Matecznego a mostem na Wildze. To odcinek o długości 614 metrów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To późny okres na prowadzenie prac, bo środki dostaliśmy dopiero teraz. W planach był częściowy remont odcinka ulicy Zakopiańskiej, ale środki wystarczą na modernizację odcinka ulicy Konopnickiej. Założenie jest takie, że prace remontowe potrwają tam do połowy grudnia. Prace mają być realizowane tylko w nocy pomiędzy 22:00 a 5:00 rano. Jednak z powodu możliwych ujemnych temperatur nocą, część prac może być prowadzona także w ciągu dnia. Ten odcinek Konopnickiej był przewidziany już wcześniej do remontu. Jest tam spękany asfalt, koleiny i dużo łat na jezdniach - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Mapa: remont ulicy Konopnickiej w Krakowie / Zarząd Dróg Miasta Krakowa @zdmk_krakow / Materiały prasowe

Ulica będzie przejezdna przez cały czas w obu kierunkach. Najpierw drogowcy wyłączą prawy pas w kierunku Wieliczki, czyli w stronę ronda Matecznego, następnie wyłączony będzie lewy pas na tej samej jezdni.

Dopiero po zakończeniu robót na tej części trasy, drogowcy przeniosą się na miejsce w kierunku ronda Grunwaldzkiego i będą prowadzić prace analogicznie z wyłączeniem jednego pasa ruchu. Na remont ulicy Konopnickiej drogowcy otrzymali ponad milion złotych z budżetu miasta.