Wyrok 7 lat i 10 miesięcy więzienia usłyszał sprawca wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Krystian O. w październiku 2019 r. śmiertelnie potrącił na pasach 33-letniego mężczyznę, który spacerował z żoną i dzieckiem. Kierowca BMW pędził 136 km/h przy ograniczeniu do 50 kilometrów. Wyrok nie jest prawomocny.

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło 20 października 2019 r. na ul. Sokratesa w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

Sąd nie przychylił się do stanowiska prokuratury i skazał mężczyznę za nieumyślne spowodowanie wypadku, nie zabójstwo. Jak uzasadniano, zebrane w sprawie dowody świadczą o rażącym naruszeniu prawa, jednak nie o tym, że Krystian O. godził się na pozbawienie kogoś życia. "Krystian O. podjął manewr hamowania, jeszcze zanim zobaczył mężczyznę na przejściu" - podkreślił sąd.

Wobec Krystiana O. orzeczono również 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Prokuratura zaskarży wyrok

Znicze w pobliżu miejsca wypadku (zdj. arch.) / Tomasz Gzell / PAP

Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem i zaskarży wydany przeciwko Krystianowi O. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie oskarżyciela publicznego oskarżony, wbrew twierdzeniom sądu, dopuścił się zabójstwa pieszego z zamiarem ewentualnym, co potwierdza zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - oświadczyła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Oskarżony powinien ponieść karę adekwatną do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa - dodała.

Moi klienci mają nieodparte wrażenie, że sprawiedliwości nie stało się zadość. Liczyliśmy na to, że kwalifikacja prawda czynu będzie taka, jaką przyjął prokurator i która - w naszej opinii - stanowi odzwierciedlenie oczekiwań społecznych - mówiła adwokat Marta Zakrzewska, reprezentująca rodzinę mężczyzny, który został śmiertelnie potrącony na ul. Sokratesa w Warszawie.



Auto było w stanie niepozwalającym na dopuszczenie do ruchu

Jak wcześniej informowała prokuratura, na podstawie badań technicznych pojazdu, ustalono, że samochód, którym jechał Krystian O. był w stanie technicznym, który nie pozwalał na dopuszczenie go do ruchu.



Ten samochód został przystosowany do ruchu prawostronnego, podczas gdy producent nie przewidywał takich zmian dla tego typu pojazdu - informowała Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Auto miało zmodyfikowany układ hamulcowy, w tym zdemontowany czujnik ABS, zmodyfikowany układ kierowniczy i układ zawieszenia.

Po wypadku na ul. Sokratesa okoliczni mieszkańcy protestowali , domagając się od władz miasta poprawy bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych.