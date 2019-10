Są pieniądze na nowy sprzęt diagnostyczny dla szpitala w Gdyni - Redłowie. 740 tysięcy złotych na ten cel przekazał dziś Zarząd Województwa Pomorskiego. W weekend ze szpitala skradziono w sumie 8 urządzeń służących do gastroskopii i kolonoskopii.

Szpital z powodu kradzieży musiał odwołać badania pacjentów. Dziś diagnostykę wznowiono. Było to możliwe dzięki użyczeniu - na czas dwóch tygodni - podobnego sprzętu. Szpital chce teraz jak najszybciej kupić nową aparaturę diagnostyczną.

Jesteśmy w ścisłej współpracy z dostawcami sprzętu. Myślę, że skorzystamy tutaj ze skróconej procedury przetargu, wobec sytuacji, która jest absolutnie zaskakująca i jest związana jednak z ratowaniem życia. Myślę, że się ten sprzęt uda nabyć, zaraz po okresie, w którym mamy użyczony sprzęt. Myślę, że za 2 tygodnie będzie to realne. Jeżeli nie to będziemy wtedy przedłużali umowę użyczenia. Na pewno nie ucierpią na tym pacjenci - mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o.o.Szpital z powodu kradzieży musiał odwołać badania pacjentów. Dziś diagnostykę wznowiono. Było to możliwe dzięki użyczeniu - na czas dwóch tygodni - podobnego sprzętu. Szpital chce teraz jak najszybciej kupić nową aparaturę diagnostyczną.

Co ważne, dziś badania pacjentów już trwają. W pierwszej kolejności przebadani zostali pacjenci onkologiczni. Wszyscy pacjenci, do tej pory odwołani, a diagnozowani w ramach programu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zostali dzisiaj. Żaden pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej nie czeka. W poniedziałek, oprócz pacjentów planowych, zostaną przebadani wszyscy pacjenci, u których na skierowaniu pisało "pilne". Dziś była pacjenta z przyszłego wtorku z pytaniem, kiedy obędzie się jej kolonoskopia. Odpowiedź była: w terminie i o czasie - mówiła dziś Hanna Korth-Piotrowska, gastroenterolog, koordynator pracowni endoskopowej gdyńskiego Szpitala Morskiego im. PCK.

"Zakładamy, że ten sprzęt opuści granice Rzeczypospolitej"



Dotacja na nowy sprzęt, jak tłumaczył dziś pomorski marszałek Mieczysław Struk, pochodzi z rezerwy budżetowej Województwa Pomorskiego. Marszałek odniósł się także do faktu samej kradzieży. My raczej nie sądzimy, że ten skradziony sprzęt, będzie wykorzystywany przez którąkolwiek pracowni w Polsce. Ten sprzęt jest certyfikowany, musi być poddany monitoringowi. Zakładamy raczej, że ten sprzęt opuści granice Rzeczypospolitej, jeśli nie zostaną złapani zleceniodawcy i złodzieje. Albo będzie służyć innym celom przestępczym. Nie chce rozwijać nawet jakim, bo słyszałem już różne teorie. Zostawiamy tę sprawą policji - mówił Struk.

Policja nie udziela informacji na temat swoich działań prowadzonych w tej sprawie. Śledztwo w sprawie włamania i kradzieży mienia o znacznej wartości wszczęła Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

Skradzionych zostało 5 gastroskopów oraz 3 urządzenia służące do przeprowadzania kolonoskopii. Ich wartość wyceniona została na 640 tysięcy złotych - mówiła RMF FM Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z materiałów przekazanych prokuraturze przez policję wynika, że sprawca lub sprawcy dostali się do pomieszczenia, w którym trzymana była specjalistyczna aparatura, przez zniszczenie dolnej części drzwi. Do kradzieży doszło z w nocy z piątku na sobotę. Pracownicy szpitala włamania zauważyli rano. Po przyjeździe na miejsce policji, funkcjonariusze użyli między innymi psa tropiącego, ale te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Policja nie wyklucza żadnej wersji wydarzeń. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z głównych wątków branych pod uwagę jest kradzież specjalistycznej aparatury na zamówienie.