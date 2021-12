Ile kosztuje chleb? Gdzie oglądać mecz Bayernu? Jak zrobić placki ziemniaczane? To jedne z najczęstszych pytań, które w tym roku Polacy wpisywali w wyszukiwarkę Google. O godz. 9 poznaliśmy podsumowanie roku 2021 roku z informacjami, czego szukaliśmy w internecie w ostatnich miesiącach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku - jak podaje Google Polska - internauci i internautki z całego świata emocjonowali się sportowymi wydarzeniami. Hasło "Euro 2020" znalazło się na pierwszym miejscu polskiego zestawienia Google - Rok w wyszukiwarce. Na globalnej liście mistrzostwa Europy uplasowały się na piątym miejscu.

Cały świat podbił serial z Korei "Squid Game". Produkcja pokazująca grę o przetrwanie zagościła na listach haseł zyskujących na popularności na całym świecie - w Polsce zajęła szóste miejsce.

Nie zabrakło haseł i pytań związanych z pandemią Covid-19, szczególnie tych dotyczących szczepień. Polscy użytkownicy internetu szukali również informacji o spisie powszechnym czy o wydarzeniach w Afganistanie.

Mieszkańcy Warszawy przyznają w rozmowie z RMF FM, że wiele ich pytań dotyczyło pandemii. Ile trwa kwarantanna? Jak pobrać paszport covidowy? Czy galerie są otwarte? Czy będzie lockdown? Jaka jest skala zachorowań? Czy pojawiły się leki na Covid-19? - wymienia jedna z mieszkanek stolicy.

W pytaniach, które wpisywaliśmy widać też efekt inflacji. Szukałam miejsc, gdzie podstawowe produkty można kupić taniej: porównywałam, czy będzie to lokalny market, czy duża sieć. To samo dotyczyło cen paliwa i chleba. O tym dużo dyskutowaliśmy ze znajomymi i rodziną, wpisywaliśmy to hasło też do wyszukiwarki - dodaje inna mieszkanka Warszawy.

Spis wyprzedził pandemię

W ubiegłym roku doniesienia medialne zdominował koronawirus. W tym roku zestaw tematów - jak wynika z zestawienia - jest o wiele bardziej różnorodny. Pierwsze miejsce w kategorii Tematy, o których się mówiło zajął odbywający się raz na 10 lat obowiązkowy spis powszechny. W Polsce uwaga skupiona była również na szczepieniach (3. miejsce), sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (6. miejsce), a także na akcji Media bez wyboru (7. miejsce).

W TOP 10 znaleźć również można tematy gospodarcze - dyskutowano o Nowym Ładzie (9. miejsce) i podatku cukrowym (10. miejsce). Nie zabrakło też kultury; sporo emocji wzbudził Konkurs Chopinowski (8. miejsce), który - podobnie jak wiele innych wydarzeń - odbył się w tym, a nie zeszłym roku.

W zestawieniu nie zabrakło zagranicznych tematów: wielki kontenerowiec ugrzązł w Kanałe Sueskim, blokując główną trasę wodną globalnego handlu (4. miejsce), a w Afganistanie władzę przejęli talibowie (2. miejsce). Sytuacja w tym kraju była szeroko opisywana i komentowana na całym świecie, dlatego temat Afganistanu znalazł się na szczycie globalnej listy.

Najczęściej wpisywane nazwiska

Wśród wpisywanych w wyszukiwarkę haseł, znalazło się sporo nazwisk - wyszukiwano informacje zarówno o ludziach, którzy odeszli, jak i o tych, którzy zaistnieli z przeróżnych powodów w świadomości internautów. Na czele polskiej listy Ludzie pojawił się duński piłkarz Christian Eriksen. Zainteresowaniem cieszył się także trener reprezentacji Polski w piłce nożnej - Paulo Sousa (3. miejsce) czy tenisistka Iga Świątek (5. miejsce). Poza wymienioną wyżej trójką w zestawieniu znaleźć można między innymi Natsu (2. miejsce), Daniela Obajtka (6. miejsce) czy Piotra Fronczewskiego (7. miejsce). Niedawna tragedia na planie westernu "Rust" spowodowała, że amerykański aktor, Alec Baldwin, pojawił się na pierwszym miejscu globalnej listy Ludzie oraz na ósmym w Polsce.

Kto to... probant?

Na świecie wyszukiwano także hasła związane z koszykówką (NBA) czy rozgrywkami w krykieta (T20 World Cup). Na polskiej liście najczęstszych wyszukiwań pojawiły się również osoby, które odeszły: Krzysztof Krawczyk (2. miejsce) oraz Kamil Durczok (5. miejsce). W TOP 10 znaleźć można także hasła związane ze zdrowiem i szczepieniami: pacjent gov (4. miejsce) oraz loteria szczepionkowa (7. miejsce).

W zestawieniu znalazły się dwa fenomeny - serialowy i marketingowy. Koreańska produkcja "Squid Game" podbiła internet (6. miejsce). Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się lody Ekipy. Hasło to zamyka polskie zestawienie, ale także otwiera inne. Gdzie można kupić lody Ekipy? - to pytanie na pierwszym miejscu w kategorii Gdzie...?.

Duża część pytań zaczynała się od słów: "Kto to?". Na drugim miejscu zestawienia jest pytanie "Kto to probant?". Podpowiadamy - to osoba, która jest w centralnym miejscu drzewa genealogicznego. Od probanta zaczynamy sprawdzać i rozpisywać relacje rodzinne, między nami a przodkami.

/ Google / Materiały prasowe

/ Google / Materiały prasowe

/ Google / Materiały prasowe