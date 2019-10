Zaledwie 175 tzw. "kopciuchów" zlikwidowali w tym roku mieszkańcy Warszawy w ramach finansowanego przez stołeczny ratusz programu... kosztowało to 2 miliony złotych. ​To kropla w morzu - do wymiany jest 18 tysięcy takich pieców, które - zgodnie z prawem - powinny zniknąć w ciągu trzech lat. Miasto ma na to... 300 milionów złotych.

