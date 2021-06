Polski Koncert Naftowy Orlen uruchamia sklepy pod marką "Orlen w Ruchu". Dziś otwarto pierwszy taki punkt w Warszawie. Jak zapowiada prezes spółki Daniel Obajtek, do końca roku powstanie w Polsce ok. 40 takich placówek, a w ciągu 4 lat - już ok. 900. Oprócz sklepów Orlen chce rywalizować także z firmami kurierskimi.

