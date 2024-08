"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom" - w ten sposób wiceszefowa PiS Beata Szydło zwróciła się do polityków tej partii, nawiązując do publikacji medialnych. Według "Rzeczpospolitej" może ona stracić stanowisko wiceprezeski partii.