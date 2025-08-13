Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko liderom Rodaków Kamratów. Chodzi o Wojciecha O. "Jaszczura" i Marcina O. "Ludwiczka". Mężczyźni usłyszeli łącznie 154 zarzuty.

Wojciech O. "Jaszczur" na zdj. z 2024 r. / Wojciech Olkusnik / East News

Za jakie przestępstwa odpowiedzą "Jaszczur" i "Ludwiczek"?

Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, wyjaśniła w komunikacie, że akt oskarżenia dotyczy ostatnich sześciu miesięcy działalności Wojciecha O. i Marcina O. przed ich zatrzymaniem.

"Jaszczurowi" i "Ludwiczkowi" postawiono łącznie 154 zarzuty. Mają odpowiedzieć m.in. za publiczne pochwalanie przestępstw i przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenie przemocą z powodu przynależności politycznej, znieważenie osób z powodu przynależności rasowej, pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej i znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wojciecha O. część z zarzutów uwzględnia działanie w ramach recydywy. Oznacza to, że był on już karany za podobne przestępstwa na karę pozbawienia wolności i odbył co najmniej sześć miesięcy takiej kary.

To nie koniec kłopotów Rodaków Kamratów

"Jaszczur" i "Ludwiczek" pozostają w areszcie. Prokuratura podkreśla, że trwa śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia.



W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m.in. Wojciecha O. i Marcina O. - przekazała Staros.

Rodacy Kamraci to skrajnie prawicowa polska partia polityczna określana jako nacjonalistyczna i neofaszystowska. Została wyrejestrowana w 2024 r.