Do pożaru odpadów doszło we wtorek po południu na terenie sortowni w Studziankach koło Białegostoku - podała straż pożarna. Wcześniej w tym miejscu do pożarów dochodziło wielokrotnie. Tym razem strażacy oceniają, że powierzchnia hałdy odpadów objęta ogniem nie jest duża.

