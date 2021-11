To największa inwestycja drogowa w najnowszej historii Częstochowy. Chodzi o przebudowę charakterystycznej estakady w dzielnicy Raków. Właśnie rozpoczął się kolejny etap prac w tym miejscu.

Przebudowa estakady / MZD Częstochowa /

Słynna częstochowska estakada to miejsce, które zna każdy kierowca jadący drogą nr 91 - to dawna trasa krajowa nr 1 z południa na północ kraju. Stary obiekt został już zburzony. Teraz w jego miejsce powstaje nowy.

Przy budowie nowego obiektu w miejscu starej estakady na Rakowie trwa jeden z kluczowych elementów realizacji prac. Z użyciem specjalistycznego sprzętu przez kilkanaście kolejnych dni będą instalowane masywne pale pod konstrukcję nowego obiektu - wyjaśnia Maciej Hasik z częstochowskiego Miejskiego Zarządu Dróg.

Prace przy przebudowie estakady / MZD Częstochowa /

W związku z tymi pracami między innymi w rejonie tego miejsca w piątek wyłączone z użytkowania będzie nadal przejście przez al. Wojska Polskiego od strony Warszawy.

Wstępnie koszty całej budowy szacowane są na około 180 mln złotych z dofinansowaniem ze środków UE.

Prace w tym miejscu trwać będą jeszcze co najmniej ponad półtora roku. Planowany termin zakończenia wszystkich prac od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej to druga połowa 2023 roku.