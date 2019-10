5 nielegalnych maszyn przeznaczonych do urządzania gier hazardowych przejęli funkcjonariusze Krajowa Administracja Skarbowa z Olsztyna. Maszyny były ukryte w lokalu za ścianą, na której – dla zmylenia – znajdowały się lustro i umywalka

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Pierwszego Referatu Realizacji z Olsztyna przeprowadzili w Piszu kontrolę lokalu pod kątem urządzania nielegalnych gier hazardowych. Ujawniono w nim 5 automatów. Lokal zabezpieczony był monitoringiem.

Maszyny znajdowały się w ukrytym pokoju, do którego można było się dostać w dość nietypowy sposób.

Okazało się, że jedna ze ścian w sąsiadującym pomieszczeniu na zapleczu lokalu stanowi wejście do hazardowego centrum. Lustro i umywalka znajdujące się na ścianie miały zapewne odwrócić uwagę niepożądanych gości. Jednak dzięki posiadanym informacjom i spostrzegawczości, funkcjonariusze dość szybko ustalili, że są to drzwi do pomieszczenia z automatami.

Ponadto u osoby z obsługi lokalu funkcjonariusze znaleźli 10 tys. zł przeznaczonych na wypłaty. Po przeprowadzeniu eksperymentu potwierdzającego hazardowy charakter urządzeń, automaty oraz pieniądze zatrzymano i zdeponowano w magazynie Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.